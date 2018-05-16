خاشقجي : الأسلم الصيام عن تويتر..لهذا السبب

16 مايو 2018 - 09:46 ص

قال الكاتب والإعلامي السعودي إنه من الأفضل والأاسلم الابتعاد عن تويتر في شهر رمضان الفضيل .

وأضاف خاشقجي علي حسابه علي تويتر أنه مع استفحال حالة التشاتم بين جيوش إلكترونية تابعة لدول وجهات عدة ومع دخول شهر فضيل تصفد فيه الشياطين وحيث إن هؤلاء شياطين بشر ولن يحترموا رمضان ولا روح الدين والعروبة، قد يكون الاسلم "الصيام" عن تويتر … سأحاول والله المستعان .

من جانبه غرد حساب جندول قائلا : فعلا الوضع مزري تويتر لم يعد منصه للحوار او ابداء الرأي او حتى السوالف والفضفضة،

واضاف أن تويتر أصبح للشتم والقذف و التبلي للتحويل لفضيحة.!! والاهم والاكثر حزننا، التطبيل او التخوين، اعتقد ان العالم العربي يتراجع اكثر و اكثر من أي وقت مضى.

بينما غرد حساب عبد السلام بركات اصدح طالما أنت علي قناعة ومبدأ بما تكتبه توقفك لا يجدي نفعا هم حتي لو أمسكت نفسك عن الكاتبه سوف يظلوا بالشتم ببساطه لإن هذا وظيفتهم لاتنكسر الإيجابيين والمحبين أكثر من المتربصين.

فيما تم الهجوم علي خاشقجي ، حيث هاجمه حساب عاشق وطن : جميل أن تصفد نفسك مع الشياطين الوقت المناسب لك..لتتوب من الخيانه لوطنك.

بينما غرد حساب مصطفي احمد قائلا : ستكون خدمة جليل لأمة الإسلام إذا واصلت الصوم أبد الدهر ولن ننساها لك.