» القبض على فنانة شهيرة لتنكرها في زي رجل

16 مايو 2018 - 08:21 ص

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية عن قيام حكومة بلادها بالقبض على السيدة سويل تياني، زوجة الممثل المعروف محسن أفشاني .



وأوضحت "فارس" أن اعتقال تياني جاء بسبب "تنكرها بشخصية رجل"، من أجل السماح لها بالدخول إلى مدرجات ملعب كرة قدم.

وقالت "فارس" إن الشرطة تحفظت أيضا على محسن أفشاني، وذلك خلال محاولته وزوجته الدخول لمشاهدة مباراة فريقهم بيروزي ضد الجزيرة الإماراتي، الاثنين، التي انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف، وتأهله للدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا.

وقبل أسابيع، قامت مجموعة من الإيرانيات بوضع مساحيق تجميل ولحى مزيفة، ليظهرن كأنهن رجال، وتمكنّ من الدخول إلى مدرجات فريقهن المفضل بيروزي.

ووقعت الحادثة خلال لقاء جمع بيروزي بضيفه سيبيدرود رشت في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيراني لكرة القدم، والتي توج من خلالها بيروزي باللقب.

وتتجدد المطالبات بشكل مستمر بالسماح للمرأة الإيرانية بالدخول إلى المدرجات، لا سيما أنه بإمكان اتحاد الكرة تخصيص أماكن لهن بعيدا عن الرجال.