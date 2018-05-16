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طبيب يفاجأ بجثة شقيقه أثناء إسعافه بغزة

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محمد الغيطي

ال تي سي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطبيب فلسطيني، يتفاجئ بجثة شقيقه أمامه أثناء إسعافه الجرحى .

وظهر بالصورة المتداولة الدكتور معتصم النونو، حيث تفاجأ أثناء مباشرة عمله لإسعاف جرحى المظاهرات الفلسطينية، في مستشفى داخل قطاع غزة، بجثة شقيقه معتز النونو الذي أصيب عند الشريط الحدودي في غزة، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى .

وأبدى رواد السوشيال ميديا، سخطهم واستياءهم من الأحداث الدامية والمذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الفلسطينيين، واصفين إياها، بأنها "صورة القهر في غزة ".





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