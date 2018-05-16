تعليق مرتضى منصور على فوز الزمالك بكأس مصر

16 مايو 2018 - 01:07 ص

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأول بالنادي بكأس مصر،قائلا إن الجماهير واللاعبين هم من جلبوا البطولة.



وأوضح منصور أن الأزمة مع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة انتهت بمجرد لقائه به بفضل صداقتهما الشخصية.



كما جدد رئيس الزمالك الثقة في المدير الفني للفريق خالد جلال قائلا: «هذا طبيعي لأنه من أبناء النادي ورغم أني جازفت بالاستعانة به إلا أنه نجح وأثبت أنه من أفضل المدربين».

