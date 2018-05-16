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وزير التموين يوضح حقيقة زيادة أسعار الأرز

الحياة السياسية

الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك أوامر مشددة لكل المعارض بالمحافظات على توفير كافة السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أنه طلب سلعًا إضافية من مديريات التموين، مؤكدا توافر مخزون إستراتيجى كاف لكل السلع المعروضة يكفى لآخر العام الجارى.
وأوضح "مصيلحى"، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مصر زرعت العام الماضى 1.8 مليون فدان أرز، بإنتاجية 3 أطنان كحد أدنى للفدان، وبإجمالى إنتاج 6 ملايين طن، واستهلاكنا نحو 2 طن أرز أبيض.
وأشار إلى أن الأرز متوافر فى كافة المعارض بسعر يبدأ من 7 إلى 8.5 جنيه، مطالبا المواطنين بالثقة فى الدولة وحكومتها، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات المغرضة، والتى تثير البلبلة، مستطردًا "أغلب المواطنين معاهم تليفونى، وأطالبهم بإبلاغى برسالة عن نقص أى سلعة للعمل فورا على توفيرها".
ولفت وزير التموين إلى أنه طبقًا للمحددات المائية التى حددتها وزارة الزراعة، ستتم زراعة 780 ألف فدان أرز، ولا وجود لأزمة فى توافر الأرز، نافيًا زيادة أسعار الأرز، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 7 جنيهات و 8 ونصف جنيه حسب جودته، وهناك ماركات مغلفة ومعالجة يصل سعرها إلى 10 جنيهات ونصف.


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