لميس الحديدي تكشف حقيقة بيع فضائية "cbc"

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 أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، توقف برنامجها "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" في شهر رمضان الكريم.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجها، يوم الثلاثاء إن غدًا هو آخر حلقة لها قبل شهر رمضان، وبعدها تبدأ إجازتها السنوية، مقدمة التهنئة للشعب المصري بحلول الشهر الكريم.
وانتقدت الإشاعات التى طالتها خلال الفترة الماضية قائلة: "مع الإجازة السنوية تبدأ الشائعات وبالأمس صدرت شائعة عن بيع سي بي سي، وهو أمر عارٍ تماما عن الصحة"، معلقة ساخرة: "محدش يقر عليا في الإجازة لأنها هتكون شغل.. وبلاش إشاعات".


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