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الخارجية الأمريكية ترفض التنديد بمجزرة غزة

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جددت الخارجية الأمريكية، تحميل مسؤولية سقوط عشرات الشهداء في غزة، لحركة "حماس"، ودافعت عن إسرائيل وما وصفته بـ"الحق في الدفاع عن نفسها".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية هيدر نورت، اليوم الثلاثاء.
وقالت نورت "نتأسف لسقوط القتلى (الشهداء)، وقد رأينا العنف الذي تقوم به حركة حماس، التي قامت بتشجيع الناس على الذهاب إلى الحدود مع إسرائيل ومحاولة اختراقها".
وزعمت أن "لإسرائيل الحق في حماية نفسها ممن كانوا يحملون الأسلحة والزجاجات الحارقة"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تتأسف للوضع الإنساني في غزة".
ورفضت إدانة استعمال الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة في حق الفلسطينيين.
وأشارت متحدثة الخارجية أن "الولايات المتحدة ترغب في أن يحل السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويعود الطرفان إلى المفاوضات".
وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً (بينهم شهيدان اليوم) وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية. 

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