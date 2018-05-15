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خالد جلال: نستحق لقب كأس مصر والجمهور نجم النهائي

الرياضة

خالد جلال
خالد جلال

المصريون ووكالات

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أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، يوم الثلاثاء، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس مصر للمرة السادسة والعشرين، مؤكدًا أن فريقه يستحق اللقب عن جدارة.
وفي تصريحات صحفية عقب المباراة النهائية أمام سموحة، قال إن جمهور الزمالك هو النجم الأول للمباراة بعد مساندته في أصعب الأوقات طوال الفترة الماضية رغم إخفاقات الفريق، وأنه كان داعمًا قويًا للعودة من التأخر في الوقت القاتل.
وأضاف، أن هذا اللقب توّج الفريق بثلاثة أشياء، هي لقب البطولة والتأهل لكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) للموسم المقبل واللعب على السوبر المصري للموسم الجديد.
وشدّد جلال، على أن فريقه قادم للمنافسات، وبدأ في تقديم العروض القوية خاصة في مباراتي ربع ونصف النهائي للكأس، واعدًا الجماهير بالمزيد.
وفي وقت سابق اليوم توّج الزمالك بلقب كأس مصر بالفوز على سموحة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي.
وتعد بطولة كأس مصر أقدم مسابقة عربية لكرة القدم، وانطلقت أول نسخة لها عام 1922.
ويعتبر الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بكأس مصر بإجمالي 36 لقبًا، يليه الزمالك بـ 26 لقبًا. -

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