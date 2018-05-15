» العاهل السعودي: سندعو لاجتماع للجامعة العربية

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أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده بصفتها رئيسًا للقمة العربية، ستدعو لعقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى الوزراء، للخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اتصاله هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وافا".
وأدان الملك سلمان، الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأكد وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً (بينهم شهيدان اليوم) وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية. -

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