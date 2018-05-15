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استعدادًا للمونديال.. السعودية تعبر اليونان بهدفين وديًا

الرياضة

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

المصريون ووكالات

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حقق المنتخب السعودي، يوم الثلاثاء، فوزًا على نظيره اليوناني بهدفين دون رد في المباراة الودية لكرة القدم ضمن استعدادات الأول لبطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.
وفي المباراة التي أقيمت في إسبانيا أنهى المنتخب "الأخضر" الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 20.
وشهدت الدقيقة 43 طرد ديميتريس جيانوليس، ليلعب المنتخب اليوناني الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب السعودي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو اليونان من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
ومع حلول الدقيقة 79 أضاف محمد كانو الهدف الثاني للسعودية ليخرج الأخضر فائزًا باللقاء.
وتلعب السعودي في المجموعة الأولى بجانب مصر وأورغواي وروسيا (المستضيفة)، فيما فشلت اليونان في التأهل لمونديال 2018.
ويستهل الأخضر مشواره في بطولة كأس العالم في 14 يونيو/ حزيران المقبل بمواجهة روسيا في المباراة الافتتاحية. -

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