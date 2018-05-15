قائمة السويد لمونديال روسيا خالية من إبراهيموفيتش

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السويدي، اليوم الثلاثاء، القائمة الأولية التي سيشارك فيها ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف الجاري.



وغاب إبراهيموفيتش عن القائمة بعد اعتزاله دوليًا منذ عامين، ليتراجع بعدها ويبدي رغبته في تمثيل منتخب بلاده بالمونديال إلا أن الاتحاد السويدي نفى التكهنات.

