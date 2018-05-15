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قائمة السويد لمونديال روسيا خالية من إبراهيموفيتش

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إبراهيموفيتش يحلم بقيادة السويد لنهائيات أمم أوروبا 2016
إبراهيموفيتش يحلم بقيادة السويد لنهائيات أمم أوروبا 2016

المصريون ووكالات

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب السويدي، اليوم الثلاثاء، القائمة الأولية التي سيشارك فيها ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف الجاري.
وشهدت القائمة غياب زلاتان إبراهيموفيتش المحترف في لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.
وغاب إبراهيموفيتش عن القائمة بعد اعتزاله دوليًا منذ عامين، ليتراجع بعدها ويبدي رغبته في تمثيل منتخب بلاده بالمونديال إلا أن الاتحاد السويدي نفى التكهنات.
وضمت القائمة لحراسة المرمى: روبن أولسين (كوبنهاجن الدنماركي)، وكريستوفر نوردفيلدت (سوانزي سيتي الإنجليزي)، وكارل يوهان جونسون (جوينجان).
وفي الدفاع: فيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وأندرياس جرانقفيست (كراسوندار)، وميكائيل لوستيج (سيلتك الاسكتلندي)، ولوفديج أوجستينسون (فيردر بريمن الألماني)، وبونتوس جانسون (ليدز يونايتد الإنجليزي)، وإيميل كرافت فيليب هيلاندر (بولونيا الإيطالي)، مارتين أولسون (سوانزي سيتي).
وفي الوسط: سباستيان لارسون (هال سيتي الإنجليزي)، وجوستاف سفينسون (سياتل ساوندرز)، وألبين إيكدال (هامبورغ الألماني)، وإيميل فورسبرج (لايبزيغ الإنجليزي)، وفيكتور كلايسون (كراسوندار)، جيمي دورماز (تولوز الفرنسي)، وماركوس رودن (كورتوني الإيطالي)، وأوسكار هيليمارك (جنوى الإيطالي).
وفي الهجوم: ماركوس بيرج (العين الإماراتي)، جون جيديتي (ديبورتيفو ألافيس الإسباني)، إيزاك كيسي ثيلين (واسلان بيفرين)، أولا تيوفونين (تولوز الفرنسي).


وتلعب السويد في المجموعة السادسة بجانب ألمانيا (حامل اللقب) والمكسيك وكوريا الجنوبية. -

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