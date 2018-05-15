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السبسي يستنكر الجريمة الإسرائيلية في غزة

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استنكر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بشدة الجريمة الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين العزل في غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وعبر السبسي عن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن عباس "مواقف تونس قيادة وشعباً تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على كافة الأصعدة".
وأمس الإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188 بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. 

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