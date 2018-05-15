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14 دولة بمجلس الأمن تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

المصريون ووكالات

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أعلنت 14 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي (من إجمالي 15 دولة)، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع الشعب الفلسطيني، في ظل المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس.
جاء ذلك في تصريحات لمندوبي هذه الدول، عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، كانت قد دعت إليها الكويت، لبحث الوضع في غزة، بعد قتل إسرائيل 62 فلسطينيًا وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.
وكان هؤلاء الفلسطينيون يشاركون مع آخرين، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في فعاليات احتجاجية سلمية على نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل، أمس، من تل أبيب إلى القدس.
وأعرب مندوبو الدول الـ14 عن تعازيهم للعائلات الفلسطينية التي قتل أفراد منها علي أيدي القوات الإسرائيلية.
والدولة الوحيدة في مجلس الأمن، التي تخلفت عن إعلان التضامن مع الفلسطينيين، هي الولايات المتحدة، التي تدافع عن قمع الجيش الإسرائيلي للفعاليات الاحتجاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية، اليوم، احتجاجات تندد بنقل السفارة الأمريكية ومجزرة غزة وتحيي الذكرى السبعين لنبكة قيام دولة إسرائيل، في 15 مايو/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.

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