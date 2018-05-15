حماس: إسرائيل فشلت في كسر إرادة شعبنا

15 مايو 2018 - 10:50 م

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مشاركة الفلسطينيين اليوم في مسيرات "العودة"، يثبت فشل إسرائيل في كسر إرادتهم.



وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً (بينهم شهيدين اليوم) وجرح نحو 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "هذا الحضور الشعبي المتواصل في هذه المسيرات، يثبت كما في كل مرة، فشل الجرائم الإسرائيلية في كسر إرادة شعبنا".



وأضاف: "شعبنا يواصل سعيه لانتزاع حريته من الاحتلال".



ولفت إلى أن الشبان، "يؤكدون على الإصرار في مواصلة النضال حتى تحصيل حقوقه بالحرية والعودة والعيش الكريم".



وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.

