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رد فعل هستيري لـ"أديب" على فوز الزمالك

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك بكأس مصر، قائلا: "العب يلا، وافرح يلا".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، "عدالة السماء تتحقق.. الناس كانت مقهورة، كان موسم إسود"، مشيدا بداء مدرب فريق الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق كان مهلهل.
وتابع "أديب": "أن الآوان لجمهور الزمالك ينبسط.. إحنا تعبنا واتبهدلنا أوي"، موجها رسالة لفريق سموحة، "هارد لك".

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