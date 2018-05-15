رد فعل هستيري لـ"أديب" على فوز الزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك بكأس مصر، قائلا: "العب يلا، وافرح يلا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، "عدالة السماء تتحقق.. الناس كانت مقهورة، كان موسم إسود"، مشيدا بداء مدرب فريق الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق كان مهلهل.

