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فى الغربية..

حبس مراجع حسابات ومدرس بتهمه الاتجار بالعملة

قبلي وبحري

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مدرس

الاتجار في العملة

مباحث الأموال اعامة

مراجع الحسابات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا،  من ضبط مراجع حسابات ومدرس لقيامهما بالاتجار فى العملة والنقد الأجنبى بطريقة غير مشروعة.

وردت معلومات لإدارة الاموال العامة بوسط الدلتا، تفيد قيام "مصطفى . ع . م، مواليد 1982 ، مراجع حسابات، أبوالفتوح . م . ش، مواليد 1957، مدرس"، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكى من بعض أقاربه العاملين خارج البلاد من خلال شركات تحويل أموال وليقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نـطاق الــســوق الــمـصــرفى وبأسعار السوق السوداء من المتحرى عنه الثانى، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى " 150 ألف دولار أمريكى" .
حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامه التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .



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