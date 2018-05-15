«داعش» يخطط لخطف «ميسي» في كأس العالم

15 مايو 2018 - 09:05 م

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور توضح مخططه لتنفيذ هجمات إرهابية خلال كأس العالم 2018 المقرر إقامته الشهر المقبل.

وظهر خلال الصور مشهد للاعب نادي برشلونة الإسباني ليونل ميسي، وهو خلف القضبان كأحد الأسرى مختطف لدى التنظيم، كما تحدد الصور النقاط المميتة في جسم الإنسان، مع الإشارة إلى ضرورة تنفيذ الهجمات باستخدام الشاحنات أو السيارات قبل استخدام العبوات الناسفة أو الذخيرة الحية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الجماعة دعت أتباعها لاستهداف مشجعي كرة القدم في البطولة المنتظرة في روسيا.