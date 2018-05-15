  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
ليونيل ميسي

«داعش» يخطط لخطف «ميسي» في كأس العالم

الزمالك وسموحة

الزمالك وسموحة يلجآن للوقت الإضافي

الإحصاء: 100 مليون جنيه قيمة استيرادنا "صلصة ومايونيز"

أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يرفضون الوظائف

الزمالك وسموحة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

سامح عيد

هذه حقيقة الخلاف بين وجدي غنيم والإخوان

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

«السيسي» يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر

البرلمان المصري

حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

علمي تركيا وإسرائيل

إسرائيل تطرد القنصل العام التركي

الإفتاء

«الإفتاء»: الخميس أول أيام شهر رمضان

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر إلى غزة

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر تتوجه لغزة

بأمر البرلمان..

حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

آخر الأخبار

البرلمان المصري
البرلمان المصري

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري

#

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

#

«العمل الدولية»: رفع اسم مصر من «القائمة السوداء»

#

غدًا.. طعن "بديع" وآخرين بـ"غرفة عمليات رابعة"

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الحسينى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1970 بشأن الحراس الخصوصيين (حراس العقارات).

قال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن "مشروع القانون يشترط، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، أن يتوفر عدة اشتراطات للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصي، في مقدمتها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها في مصر".

وقال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني في تصريح إلى "المصريون"، إن "جماعة الإخوان المسلمين علي رأس الجماعات المحظورة في مصر،
وبالتالي فإن أعضاء الإخوان المتورطين في أعمال عنف لا يحق لهم تولي وظيفة حراس العقارات، كما جاء في مشروع قانون لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن وظيفة الحراس الخصوصيين".

وأضاف أبو ذكري: "وظيفة حارس العقار هي وظيفة هامة وأصبحت بالغة الخطورة بعد اختباء معظم منفذي العمليات الإرهابية في بعض العقارات في مصر، ومن هنا كان لا بد في توخي الحذر في تعيين الأشخاص في هذه الوظيفة".

وأشار إلى أن "شرط عدم انتماء من يريد تولي وظيفة حارس عقار إلى التنظيمات الإرهابية الغرض منه هو عدم مساعدة حارس العقار المنتمي لأي جماعة إرهابية للإرهابيين وتسهيل اختبائهم داخل العقارات بعد تنفيذهم العديد من العمليات الإرهابية في مصر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك وسموحة يلجآن للوقت الإضافي
» أول تعليق من «ترامب» على تدهور حالة زوجته الصحية
» فلسطين تستدعي سفيرها لدى أمريكا
» ضبط سكرتير نيابة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها
» حبس مسئولين كبار بتهمة إهدار المال العام في الغربية
» حبس "شادي الغزالي حرب" 15 يومًا
» الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الزمالك
» «أيوب» مديرًا فنيًا مؤقتًا للأهلي
» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا
» الخميس.. أول أيام رمضان في السعودية
» انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح