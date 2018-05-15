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الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الزمالك

الرياضة

سموحة والزمالك
سموحة والزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

سموحة

انتهى الشوط الأول بتقدم سموحة على نظيره الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي الزمالك على منطقة وسط الملعب من أجل السيطرة على مجريات اللعب، ومحاولة خطف هدف بشكل مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي سموحة، قبل أن يباغت الفريق السكندري الجميع بهدف عكس مجريات الأمور، بعدما تمكن محمد حمدي زكي لاعب سموحة من اختراق الدفاع الأبيض ويمرر كرة عرضية إلى حسام حسن داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير في شباك الزمالك معلنًا تقدم سموحة بالهدف الأول مع الدقيقة الخامسة.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك وواصل غزواته على مر مى المهدي سليمان ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل لكن حارس سموحة أنقذ الموقف أكثر من مرة.

حاول الزمالك الوصول كثيراً لكن دفاع سموحة أنقذ الموقف ومعغه حارس مرممه وأهدر ناصر ماهر فرصة تسجيل هدف ثاني  لسموحة في الدقيقة 30 بعدما لعب كرة متأخراً لمحمد حمدي زكي  وتدخل جنش وأنقذ الموقف.

بمرور الوقت يزداد الهجوم الأبيض على الفريق السكندري الذي إنكمش في منطقة جزاؤه ولعب على الهجمة المرتدة بشكل منح لاعبو الزمالك الفرصة للوصول كثيراً لمرمى المهدي سليمان .

وشارك إبراهيم عبد القوي بدلاً من محمد حمدي زكي وحاول الأبيض تسجيل هدف التعادل لكن محمد فاروق أعلن نهاية الشوط الاول بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف.


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