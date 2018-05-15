إحالة ضابط وصيدلي للمحاكمة لتهريبهم أدوية "السرطان"

15 مايو 2018 - 07:30 م

أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، رئيس النيابة، بإحالة ضابط بمطار القاهرة، وعريف شرطة، وصيدلى، و4 آخرين، اثنين منهم يحملان الجنسية الأرمينية، للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بتهريب أدوية خاصة بمرض السرطان، خلال عملهم بمطار القاهرة، مقابل مبالغ مالية.





وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لتهريب أدوية للسرطان "مصل السرطان"، عن طريق تمريرها من ميناء القاهرة الجوى، حيث تبين قيام المتهمون بتوزيع المهام فيما بينهم، وقيام 2 يحملان جنسية دولة أرمينيا بطلب كمية من الأدوية الخاصة بالسرطان من صيدلي، وذلك لتهريبها، فطلب منهما "الصيدلى" منحة مهلة من الوقت حتى يتمكن من جمعها وذلك كونها غالية الثمن ومن نواقص الأدوية بالسوق المصرية.