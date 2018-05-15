» حبس مسئولين كبار بتهمة إهدار المال العام في الغربية

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مباحث الاموال العامة

مدير الاسكان

مدير مالى

نادى الاتحاد ببسيون

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، برئاسة العميد أسامة حتاتة، مدير منطقة وسط الدلتا، من ضبط مدير الميكانيكا والكهرباء بمديرية الإسكان بالغربية، ومدير مالى نادى الاتحاد ببسيون؛ لاتهامهما بالتواطؤ مع صاحب مكتب بدر للمقاولات فى صرف أموال غير مستحقة، وإهدار المال العام فى عملية إنشاء حمام سباحة بالنادى وصرف مستحقات المقاول رغم عدم صلاحية الأعمال؛ مما تسبب فى ضياع 2 مليون جنيه من مال مديرية الشباب والرياضة العام بالغربية.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد محمود سامى، وكيل مكتب الأموال العامة بوسط الدلتا، بوجود تواطؤ فى عملية إنشاء حمام سباحة نادى اتحاد بسيون غير المطابق للمواصفات وإهدار المال العام.

وكشفت تحريات المقدم محمد جلال والرائد محمد طلال مفتشي المباحث صحة المعلومات وصدور خطاب مزور منسوب صدوره لمديرية الشباب لصرف 50 ألف جنيه لصاحب مكتب بدر للمقاولات ويدعى صلاح ويقيم بالقاهرة باقى قيمة مستحقاته، بالتواطؤ مع أحمد مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بمديرية الإسكان وعبد الهادى مدير مالى النادى، كما كشفت تحقيقات الرائد محمد طلال عدم صلاحية حمام السباحة الجديد والذى لم يدخل الخدمة وتم غلقه لعدم صلاحيته.

وألقى الرائد سامح كيشار مفتش المباحث القبض على مدير ميكانيكا الإسكان ومدير مالى النادى وتم إحالتهما للنيابة والتى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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