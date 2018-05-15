رسميًا.. إقالة «البدري» من تدريب الأهلي

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة حسام البدري، من القيادة الفنية للفريق الأحمر، عقب السقوط أمام كمبالا الأوغندي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب مانديلا، ضمن منافسات الولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الفريق الأحمر أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد الأهلي نقطة وحيدة، فيما يقتنص كامبالا ثلاث نقاط، في جدول المجموعة الأولي.

والأهلي لم يتذوق طعم الفوز في أخر أربع مباريات أمام الزمالك في البطولة الدوري والخسارة بهدفين مقابل هدف، والهزينة أمام الأسيوطي، بهدف دون مقابل، والتعال أمام الترجي التونسي في افتتاح البطولة الافريقية، والخسارة أمام كمبالا سيتي بهدفين دون رد.


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