معدة الغلابة «مقلب زبالة للغشاشين في رمضان»

15 مايو 2018 - 05:30 م

آلاف الأطنان التى تم ضبطها من اللحوم والعصائر والألبان غير صالحة



حماية المستهلك: الدولة ليس لديها خطة لإدارة ملف التجارة الداخلية ومصانع بير السلم السبب

نائب وزير الزراعة: الوزارة تستعد للرقابة على المجازر

"الوقاية خير من العلاج".. مقولة تعودنا على سماعها منذ الصغر, ولكن هى نفس الجملة التى يتجاهلها معظم المصريين، عند كيفية اختيار أكلهم سواء الموجودة فى الشارع مع الباعة الجائلين أو فى بعض المحلات التجارية, أو من خلال شراء المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها من السيارات المتواجدة فى كل الميادين والمحافظات، والتى تطوف الشوارع أمام أعين المسئولين والمدون عليها شعارات تابعة للدولة, والتى قد تكون منتجات منتهية الصالحية أو أغذية فاسدة، تسبب الأمراض المزمنة نتيجة غياب الضمير الإنسانى والغش التجارى, مستغلين فى ذلك حالة الفقر وعدم الوعى والفهم لدى معظم الشعب المصرى، خاصة فى الأماكن العشوائية, ولكن يبقى السؤال إلى متى يتهاون المسئولون مع المجرمين عديمى الضمير الذين يتربحون الملايين على حساب صحة المواطن المصرى الفقير، رغم وجود الأجهزة الرقابية, لا سيما بعد أن شهدت البلاد منذ فترة ليست بالبعيدة سقوط العديد من التجار المروجين لتلك السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة، والمصانع غير المرخصة فى أيدى رجال الأجهزة الأمنية ومباحث التموين، ولكن يبدوا أن القانون غير رادع لذلك نجد العديد ممن تسول له نفسه جمع المال على حساب الفقراء، يقومون ببيع تلك المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى على ضحاياهم.

وترصد "المصريون"، أبرز الحالات التى تم سقوطها قبل قدوم شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، من سلع غذائية ومنتجات مجهولة المصدر قبل أن تصل للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، مناشدة الجهات المختصة بردع المخالفين بأقصى عقوبة حفاظًا على صحة المواطنين.

22 طن مواد غذائية فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة

قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين بقيادة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة السمن النباتى بدمنهور لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر، وإضافة مواد كيماوية ملونة ومكسرات نكهة ورائحة منتهية الصلاحية وضارة بالصحة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة, وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

وفى الإسكندرية شنت المديرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير ألامن واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، فى مطلع الشهر الحالى حملة تموينية مكبرة فى إطار مجهودات الإدارة لضبط الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .

البداية كانت عندما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها مزاولة "ا خ ا" صاحب مخزن سلع غذائية كائن بمنطقة كينج مريوط - دائرة قسم شرطة ثان العامرية، نشاطاً تجارياً غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم استهداف المخزن بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقتى غرب ووسط الدلتا، وضبط "ع ف خ" 25 سنة المدير المسئول عن المخزن وضُبط بالمخزن عدد 6046 كجم "خروب - زعتر - مسحوق سحلب - ليمون مجفف - أعشاب بخور" جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، - تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر للعرض على النيابة.

"لحوم وسجق وعجينة حواوشى" غير صالحة الاستهلاك الآدمى بالقاهرة

فى إطار حملات مراقبة الأسواق، تمكنت حملة من مديرى الإدارات بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، من إعدام كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والدهون وعجينة الحواوشى والسجق وصدور الدواجن ومصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ما يقرب من الطن، وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبطها فى أحد أحياء القاهرة وتم الحرق والتخلص الآمن منها فى محرقة المجزر الآلى بالبساتين، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين .

نصف طن لحوم فاسدة فى أسواق الجيزة

وفى الجيزة نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل محل تعبئة، قبل ترويجها بالأسواق.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بقيام صاحب محل تعبئة مصنعات لحوم غير مرخصة، بإعادة تعبئة اللحوم الفاسدة وبيعها للمواطنين.

تم تشكيل قوة من المباحث، ونجحت من مداهمة المحل، والقبض على المتهم، ويدعى " فوزى.ى"، وضُبط بحوزته 500 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح مالية، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

لحوم وأسماك فاسدة خلال حملات على الأسواق بالقاهرة

كما تمكنت حملة الطب البيطرى بالقاهرة، من ضبط كميات من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية بنطاق إدارة السلام ثان، بالإضافة إلى كمية من اللحوم والكلاوى منتهية الصلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدام المضبوطات السالف ذكرها بطريقة آمنة بسكب الفنيك المركز عليها والتخلص منها بإعدامها بمحرقة البساتين بمديرية الطب البيطرى.

كما تمكنت لجنة من مديرى الإدارات بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المفرومة والدهون الفاسدة، ووجود تغير فى الخواص الطبيعية وعليها علامات تعفن وانبعاث رائحة كريهة وفساد شديد داخل مفرمة لحوم، بمنطقة فى السيدة زينب بالقاهرة وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة المختصة.

"الصحة": إعدام 20 طن مخلل وعصائر وألبان فاسدة بالشرقية

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 20 طنًا و150 كجم مخللات مختلفة بـ3 منشآت غذائية بمدينة القنايات، محافظة الشرقية.

يأتى هذا فى إطار استعداد الوزارة لشهر رمضان الكريم، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تداول الأغذية والشوادر لضمان وصول منتج غذائى سليم وصحى للمواطن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع المحافظات على جميع المنشآت الغذائية والأسواق وسلاسل السوبر ماركت، والباعة الجائلين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم خلال الحملة إعدام 75.5 كجم مواد غذائية، و162 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيراً إلى أنه تم تحرير 8 محاضر والتوصية بغلق الثلاث منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

ومن جانبه وأوضح الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم ضبط 606.5 كيلو جرام أغذية متنوعة و 1554 لتر عصائر وألبان للشك فى صلاحيتها، وذلك خلال حملة مكبرة مرت على 24 منشأة غذائية بمدن الزقازيق والعاشر من رمضان ومشتول السوق، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية سواء بالمنشأة أو العاملين بها، لافتاً إلى تحرير 28 محضر جنح حيال تلك المخالفات وتم إرسالها للنيابة المختصة، والتى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بإغلاق 17 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

"حماية المستهلك": اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين

ومن جانبه أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن انتشار بعض المنتجات غير المطابقة للموصفات، والسلع الغذائية الفاسدة فى الأسواق خلال شهر رمضان من الأشياء التى تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الجهات المعنية بشأن تداول هذه المنتجات بالأسواق إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وعن انتشار الأغذية الفاسدة بالأسواق خاصة منتجات اللحوم والمعلبات قالت رئيس جهاز حماية المستهلك لــ"المصريون"، إن السبب وراء ذلك يرجع لأسباب عديدة، السبب الأول، هو انتشار مصانع بير السلم، وعدم وجود خطة لدى الدولة لإدارة ملف التجارة الداخلية، وعرض الفضائيات بعض الإعلانات لمنتجات غير مصرح بتداولها من الجهات المعنية وتضر بصحة المواطنين كما أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وطالب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين بالتغلب على ذلك من خلال تشدين حملات أمنية مكثفة يوميا قبل حلول أيام شهر رمضان، كما يتم أيضًا تكثيف تلك الحملات فى الشهر نفسه تستهدف المصانع غير المرخصة، والمخازن وثلاجات المواد الغذائية التى لا تحمل تراخيص لمزاولة نشاطها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين .

وأشار إلى أن أصحاب تلك المنشآت غير المرخصة، يستغلون المناطق الصحراوية أو المناطق المهجورة ، ويقومون ببناء مخازن وأماكن غير مناسبة ويجمعون كميات كبيرة من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، ويعيدون تعبئتها بعبوات باستخدام أسماء شركات شهيرة، وإعادة توزيعها، موضحًا أن أصحاب تلك المنشآت غير المرخصة يعتمدون على بيع هذه المنتجات والسلع الغذائية من خلال تخفيض سعرها وهذا ما يجذب المواطنين على الشراء .

الزراعة: نستعد لاستقبال "رمضان" بتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لـ"المصريون"، أن الوزارة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بتكثيف الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومجازر اللحوم والدواجن، لضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، خاصة المطاعم والفنادق وميادين المحافظات، التى تكثر بها سيارات بيع المنتجات والمصنعات الغذائية لضبط غير المجهزة بثلاجات لحفظ المصنعات الغذائية، والتى تستغل شعارات حكومية بخفض الأسعار وتمرير منتجات فاسدة وبالأخص مافيا التجار وضبط الأسواق وأى مخلفات منتجات أو مصنعات غذائية غير مطابقة للمواصفات خاصة بعد خفض أسعار الدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وانتشار بعض المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتى تضر بصحة المواطنين .

وتحذر نائب وزير الزراعة، جميع الفاسدين والمخالفين قائلة: " لا نتهاون مع أى مخالفات ونتخذ الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأوضحت محرز لـ"المصريون": أنها تتلقى تقريرًا يوميًا من الخدمات البيطرية حول أعمال الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن، والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها، متابعة، يتم ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات وضبط أى مخالفات فى تمرير منتجات مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، حرصًا على صحة المواطنين.



