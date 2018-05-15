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سجن «زين العابدين بن علي» مدى الحياة

عرب وعالم

الرّئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على

خالد الشرقاوي

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زين العابدين بن على

الثورة التونسية

السجن مدى الحياة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة صفاقس صباح اليوم، الثلاثاء، حكمًا بالسجن غيابيا مدى الحياة، في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن هذه الأحكام الجديدة في حق بن علي الذي هرب إلى خارج البلاد غداة الإطاحة بنظامه في 14 يناير 2011، تخص قضية الأحداث التي شهدتها منطقة صفاقس خلال الثورة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

كما شملت هذه الأحكام، السجن لمدة 10 سنوات في حق وزير الداخلية في النظام السابق، رفيق بالحاج قاسم، الذي يوجد رهن الاعتقال، وبعدم سماع الدعوى في حق مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي، الجنرال علي السرياطي المودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى، وقضت المحكمة أيضًا بتعويضات مادية متفاوتة لعائلات الضحايا.

يذكر أن المتابعين في هذه القضية يحاكمون بتهم المشاركة في جريمة القتل العمد ومحاولة القتل.

وكانت المحاكم التونسية قد أصدرت في صيف السنة الماضية أحكامًا بالسجن المؤبد في حق الرئيس التونسي السابق في قضايا أخرى.


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