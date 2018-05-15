نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال السوداني

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المصرى

الهلال السوداني

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال السوداني الذي عقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد السودانى، بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم بقيادة الجزائرى مصطفى غوربال الذى سيدير المواجهة إضافة لممثلى الفريقين.

وسيرتدى الهلال الزى الأزرق الكامل فيما سيلعب المصرى بالزى الأخضر الكامل أيضا.

وتواجد من جانب نادى الهلال خضر طه مدير المكتب التنفيذى للنادى بجانب ممثلى المصرى، واطمأن المنسق العام للمباراة على كافة الأمور التنظيمية التى تخص المواجهة التى ستنطلق مساء غد، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية على استاد الهلال "الجوهرة الزرقاء" بمدينة أم درمان.

جدير بالذكر أن المصرى فاز بنتيجة 2/0 على يونياو سونجو فى الجولة الأولى التى أقيمت على ستاد بورسعيد.


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