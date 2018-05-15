«عبدالعال»: نائب سابق يحاول إسقاط المجلس

15 مايو 2018 - 04:51 م

كشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن محاولة جديدة لإسقاط المجلس جرت وقائعها منذ 10 أيام، بقيادة برلماني أسقطت عضويته سابقًا.

وقال "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إن النائب نفسه الذى أسقط المجلس عضويته سابقًا، لجأ لبعض النواب وسهّل سفرهم لإحدى الدول الأوروبية، متابعا: "هناك محاولات مستميتة لإسقاط المجلس، وكانت هناك محاولة منذ 10 أيام".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه قرر إحالة هؤلاء النواب الذين استجابوا للنائب المُسقطة عضويته والسفر معه للخارج بدون موافقة المجلس، إلى هيئة المكتب، للتحقيق معهم فى الواقعة، متابعا: "مش معقول اللى بيحصل، ما زال هذا النائب المُسقطة عضويته يتبع نفس النهج، ولن أتنازل أبدا عن حفظ كرامة المجلس"، حسب قوله.

يذكر أن الجلسة شهت اعتراضات من النائبين شديد أبو هندية وطلعت خليل على حديث رئيس المجلس، وهو ما رد عليه الدكتور على عبد العال، موجها الحديث لأحدهما: "انت أحد المسافرين ولن أمنحك الكلمة"، ثم قال للنائبين: "أنتم الاثنين تم إحالتكما إلى مكتب المجلس للتحقيق".



