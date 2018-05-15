ارتفاع عدد ضحايا «مجزرة غزة» إلى 62 شهيدًا

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فلسطين

غزة

القدس

شهداء

نقل السفارة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء مسيرة العودة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم، إلى 62 شهيدًا حتى اللحظة.

وأوضحت الصحة، ارتقاء الشهيد ناصر غراب 51 عامًا إثر إصابته برصاص الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 62.

وخرج آلاف الفلسطينيين، أمس الاثنين، في مسيرة الزحف ضمن مسيرات العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية للقطاع رفضًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وللمطالبة بحق العودة وفك الحصار.



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