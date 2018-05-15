  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
الزمالك وسموحة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

ليونيل ميسي

«داعش» يخطط لخطف «ميسي» في كأس العالم

الإحصاء: 100 مليون جنيه قيمة استيرادنا "صلصة ومايونيز"

أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يرفضون الوظائف

سامح عيد

هذه حقيقة الخلاف بين وجدي غنيم والإخوان

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

«السيسي» يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر

البرلمان المصري

حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

علمي تركيا وإسرائيل

إسرائيل تطرد القنصل العام التركي

الإفتاء

«الإفتاء»: الخميس أول أيام شهر رمضان

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر إلى غزة

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر تتوجه لغزة

شادي الغزالي حرب

التيار المدني والإخوان.. تجمعهم تهمة واحدة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي في بروكسل

عرب وعالم

بلجيكا
بلجيكا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب

#

إسرائيل تقرر منع الأذان بالقدس

#

سفير مصر بتل أبيب يشارك في مؤتمر «الأمن القومي لإسرائيل»

#

الاحتلال يمنع ماراثونا فلسطينيا ويعتقل "أبوالحمص ومطور"

فلسطين

غزة

بلجيكا

القدس

السفير الإسرائيلي

أعلنت بلجيكا استدعاء السفير الإسرائيلي في بروكسل على خلفية أحداث غزة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

وطالبت بلجيكا بإجراء تحقيق دولي حول أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 62 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة الآلاف.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزارة الخارجية البلجيكية استدعت السفير الإسرائيلي في بروكسل بعدما وصفت إسرائيل الفلسطينيين الذين سقطوا في الأحداث بـ"الإرهابيين".

وطالب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، أمس الاثنين، إسرائيل بتجنب الاستخدام غير المتكافئ للقوة في غزة، مشددا على أهمية استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.

واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك وسموحة يلجآن للوقت الإضافي
» أول تعليق من «ترامب» على تدهور حالة زوجته الصحية
» فلسطين تستدعي سفيرها لدى أمريكا
» ضبط سكرتير نيابة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها
» حبس مسئولين كبار بتهمة إهدار المال العام في الغربية
» حبس "شادي الغزالي حرب" 15 يومًا
» الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الزمالك
» «أيوب» مديرًا فنيًا مؤقتًا للأهلي
» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا
» الخميس.. أول أيام رمضان في السعودية
» انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح