بالفيديو.. نجم برشلونة يتسبب في إصابة 18 شخصًا

15 مايو 2018 - 04:21 م

تعرض 18 شخصًا لإصابات قوية أثناء مشاهدتهم تصوير البرنامج التليفزيونى الذى استضاف النجم أندريس إنييستا قائد برشلونة الإسباني، فى ملعب ستاليا، إثر تحطم المدرجات الخشبية التى وضعت بشكل مؤقت خلال تصوير البرنامج.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن المدرجات التى تم وضعها فى ملعب ستاليا، لتصوير برنامج تليفزيونى مع النجم أندريس إنييستا، انهارت خلال التصوير، وأصيب حوالى 18 شخصًا من أصل 50 فردًا حضروا التصوير.

ونجا النجم أندريس إنييستا دون أن يتعرض لأذى، ولكنه وصف الحادث بأنه صادم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فى مدينة برشلونة، وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرف سبب الانهيار.