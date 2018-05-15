ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار

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ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، الثلاثاء، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، وذلك استمرارًا لحالة الارتفاع التى يشهدها السعر منذ تعاملات الأسبوع الماضى، بعد استقرار استمر لقرابة شهرين.

ويقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء، 15 مايو 2018، ففى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.7731 جنيه للشراء

17.8726 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.72 جنيه للشراء

17.82 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.72 جنيه للشراء

17.82  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.75 جنيه للشراء

 17.85 جنيه للبيع


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