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الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع كمبالا

الرياضة

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المصريون

الاهلى

كمبالا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام كمبالا سيتي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط بقوة بهدف تسجيل هدف مُبكر وحاول المارد الأحمر استغلال سرعة لاعبيه وتحديداً باكا ووليد سليمان، وأهدر ميدو جابر فرصة تسجيل هدف أول للأهلي في الدقيقة الثامن بعدما انفرد بحارس الفريق الأوغندى لكن الأخير أفسد الفرصة بشكل جيد وصنع لهدف لفريق نجح دفاع الأهلي في تشتيتها.

وواصل الأهلي سيطرته على اللقاء إلى أن احتسب الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز ضربة جزاء للأهلي فى الدقيقة 24 بعدما سدد وليد سليمان كرة لمست "يد" أحد لاعبى الفريق الأوغندى، وسدد سليمان الكرة لكن حارس كمبالا تصدى لها.

ضغط الأهلي على صاحب الأرض لكن الأخير أحكم الرقابة على نقاط القوة فى المارد الأحمر، كما تحرر من طريقته الدفاعية ونشط هجومياً على الأهلي.

وكاد باكا يُسجل هدف التقدم للأهلي بعدما قاد هجمة عنترية للفريق لكن حارس كمبالا خرج في الوقت المناسب وتقمص دور الليبرو وأنقذ الموقف وعادت الكرة إلى مرواتن محسن الذى فشل في التعامل مع الكرة .

تسابق لاعبو الأهلي في إهدار الفرص وظهر واضحاً مدى الرعونة من جانب بعض لاعبي الفريق أمثال مروان محسن وميدو جابر وصبرى رحيل فيما شكّلت الهجمات المرتدة للفريق الأوغندي خطورة واضحة، وإن كان محمد الشناوي قد تصدى لأكثر من كرة خطرة إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.


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