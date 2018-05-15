إلزام ورثة سكرتير "مبارك" بدفع 6 ملايين جنيه

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قضايا وحوادث

اللواء جمال عبدالعزيز
اللواء جمال عبدالعزيز

أحمد الشربينى

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حسني مبارك

تعويض

ورثة سكرتير مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، إلزام ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بسداد 6 ملايين جنيه؛ علي خلفية اتهامهم بالكسب غير المشروع، وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال وإلغاء أمر المنع من السفر.

كانت محكمة النقض قد قبلت طعن النيابة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الأمر، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أيدت قرار الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفراد أسرته، لاتهامهم في قضايا فساد جديدة مع أسرة مبارك، واستغلال وظائفهم.


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