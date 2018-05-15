  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
الزمالك وسموحة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

ليونيل ميسي

«داعش» يخطط لخطف «ميسي» في كأس العالم

الإحصاء: 100 مليون جنيه قيمة استيرادنا "صلصة ومايونيز"

أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يرفضون الوظائف

سامح عيد

هذه حقيقة الخلاف بين وجدي غنيم والإخوان

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

«السيسي» يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر

البرلمان المصري

حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

علمي تركيا وإسرائيل

إسرائيل تطرد القنصل العام التركي

الإفتاء

«الإفتاء»: الخميس أول أيام شهر رمضان

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر إلى غزة

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر تتوجه لغزة

شادي الغزالي حرب

التيار المدني والإخوان.. تجمعهم تهمة واحدة

رئيس الأعلى للقضاء يهنئ المستشارين الجدد بمحكمة النقض

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

فقدان قطعة ذهبية من الآثار وإحالة مسئول كبير للمحاكمة

#

جمعية عموميه للنقض الثلاثاء القادم

#

"القضاء الأعلى" هو المختص وحده بتولي شئون القضاة

#

رئيس القضاء الأعلى يستقبل رئيس المجلس القومي بدار القضاء

هنأ المستشار مجدى أبوالعلا رئيس محكمة النقض المستشارين الذين تم اختيارهم من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والتى انعقدت  يوم الثامن من هذا الشهر وتم اختيار59 مستشارًا من بين مستشارى الاستئناف والنيابة الأمة فى أكبر جمعية عمومية للمحكمة منذ نشأتها حتى الآن.

وطالب رئيس المحكمة المستشار مجدى أبوالعلا المستشارين الجدد بالعمل الجاد بعد توزيعهم على الدوائر بالتعاون مع زملائهم القدامى تحقيقا للعدالة الناجزة لخدمة المتقاضين وشعب مصر العظيم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك وسموحة يلجآن للوقت الإضافي
» أول تعليق من «ترامب» على تدهور حالة زوجته الصحية
» فلسطين تستدعي سفيرها لدى أمريكا
» ضبط سكرتير نيابة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها
» حبس مسئولين كبار بتهمة إهدار المال العام في الغربية
» حبس "شادي الغزالي حرب" 15 يومًا
» الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الزمالك
» «أيوب» مديرًا فنيًا مؤقتًا للأهلي
» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا
» الخميس.. أول أيام رمضان في السعودية
» انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح