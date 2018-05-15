بالأسماء.. المشدد لـ 10 سنوات لمتهم و5 لـ4 آخرين في خلية الزيتون

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قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بمعاقبة المتهم مصطفى نصر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة أربعة آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وهم : سعيد أحمد، محمد محسن، تامر محمد موسى  ومحمد حسن وذلك في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة بخلية الزيتون الأولى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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