إحالة نقيب الصيادلة للتحقيق ووقفه عن مزاولة المهنة

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القانون

التحقيق

الجمعية العمومية

نقابة الصيادلة

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، قرارًا بإحالة الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة للتحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه وذلك بموافقة أعضاء الجمعية.

كما وافق أعضاء الجمعية على إحالة 10 صيادلة للتحقيق لمساءلتهم فى تحطيم كاميرات النقابة، وإتلاف أغراضها.

ووافقت الجمعية العمومية على إلغاء أى قرارات اتخذت فى الجمعية العمومية التى عقدها نقيب الصيادلة أمس، باعتبارها غير قانونية، وطالب كل من دعا لتلك العمومية بتحمل التكلفة كاملة، وإلا ستعتبره نقابة الصيادلة إهدارا للمال العام.

وطالبت الجمعية العمومية للصيادلة، بإحالة ما صرفه النقيب من أموال النقابة للنيابة العامة.

كما وافقت العمومية على إلغاء جميع شركات الأمن من جميع الأطراف، إلا أن الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة اعترض على ذلك قائلا: "البلطجية تحيط بنقابة الصيادلة".

وأكد الدكتور أحمد عبيد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الجمعية العمومية فى انعقاد مستمر وتتخذ القرارات بالنيابة عن العمومية.

ووافقت الجمعية العمومية على إعداد لجنة لوضع لائحة للنقابة خلال شهر.



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