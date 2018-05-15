السفير البريطاني يعلن موقفه من نقل السفارة الأمريكية للقدس

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السفارة الأمريكي

انتقد السفير البريطاني جون كاسن، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقام بنشر البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية لإدانة العنف الذي جرى في غزة أمس.

وقال جون كاسن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصريحات الحكومة البريطانية حول العنف الصادم والخسارة المأساوية للأرواح في غزة، نعرب عن قلقنا البالغ .. العنف هدّام للسلام .. نختلف مع الولايات المتحدة في قرار نقل سفارتها".

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها أمس من تل أبيب إلى القدس بعد قرار صدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف فيه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.


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