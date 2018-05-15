شاهد.. اشتباكات جديدة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

15 مايو 2018 - 02:29 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات حية ومباشرة من الضفة الغربية، لاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في ذكرى النكبة.

وتتزامن الاشتباكات مع احتفال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، الذي جرى أمس الاثنين، بناء على قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عنه في 6 ديسمبر الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة الاشتباكات في قطاع غزة إلى 55 شهيدا، وأكثر من 2700 مصاب، عقب الاشتباكات، التي اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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