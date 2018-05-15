  • الثلاثاء 15 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
الزمالك وسموحة

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس

ليونيل ميسي

«داعش» يخطط لخطف «ميسي» في كأس العالم

الإحصاء: 100 مليون جنيه قيمة استيرادنا "صلصة ومايونيز"

أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا يرفضون الوظائف

سامح عيد

هذه حقيقة الخلاف بين وجدي غنيم والإخوان

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

«السيسي» يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر

البرلمان المصري

حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

علمي تركيا وإسرائيل

إسرائيل تطرد القنصل العام التركي

الإفتاء

«الإفتاء»: الخميس أول أيام شهر رمضان

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر إلى غزة

قافلة مساعدات إغاثية وطبية من الأزهر تتوجه لغزة

شادي الغزالي حرب

التيار المدني والإخوان.. تجمعهم تهمة واحدة

مفاجأة.. وزير النقل يعلن موعد رفع سعر تذكرة المترو

آخر الأخبار

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل،
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل،

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

#

وزير النقل يتوعد المخالفين بـ"المترو"

#

وزير النقل: لن أتراجع عن زيادة سعر تذكرة المترو

#

متحدث "المترو": "كنا بنمهد لكم قبل الزيادة"

كشف وزير النقل هشام عرفات، عن موعد رفع سعر التذكرة الجديدة والتي أكد أنها لن تكون قبل عام من الآن.

وأضاف "عرفات"، في ندوة بمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، "إن الدولة تدعم مترو الأنفاق بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه يوميًا، مؤكدًا، "أن الخدمة كانت ستتوقف تمامًا، حال عدم زيادة أسعار تذاكر المترو، وزيادة تعريفة المترو هتمشينا 3 سنين، والناس لو مبطلتش تستبدل المترو بالمواصلات العامة هيحصل شلل".

وكانت قد قررت وزارة النقل، تطبيق التعريفة الجديدة لتحصيل تذاكر مترو الأنفاق، علي أن تكون التذكرة تتراوح من 3 جنيهات الـ 7 جنيهات بناء علي عدد المحطات التي يكتسبها المواطن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

جمال سلطان

حرروا أنفسكم أولا!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك وسموحة يلجآن للوقت الإضافي
» أول تعليق من «ترامب» على تدهور حالة زوجته الصحية
» فلسطين تستدعي سفيرها لدى أمريكا
» ضبط سكرتير نيابة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها
» حبس مسئولين كبار بتهمة إهدار المال العام في الغربية
» حبس "شادي الغزالي حرب" 15 يومًا
» الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الزمالك
» «أيوب» مديرًا فنيًا مؤقتًا للأهلي
» «البدري» يكشف سبب سقوط الأهلي أمام كمبالا
» الخميس.. أول أيام رمضان في السعودية
» انخفاض كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
وزارة الاوقاف
أرشيفية
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح