ريهام سعيد تحرر محضرًا ضد قناة النهار

15 مايو 2018 - 02:11 م

أقدمت الإعلامية ريهام سعيد، علي تحرير محضر ضد قناة "النهار" التي كانت تعمل بها ولا تزال على قائمة مذيعيها حتى الآن، بسبب بعض مستحقاتها المالية.

وقد طالبت بباقي مستحقاتها المالية وفريق العمل منذ حصولها على براءتها من تهمة "التحريض على خطف الأطفال"، وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة للتحقيق.

وقد قدمت بلاغًا يوم الخميس الماضي، تفيد بأنها فوجئت بعدم صرف مستحقاتها المالية منذ 5 أشهر، وطلبت من رئيس القناة والمدير المالي مستحقاتها المالية المتأخرة دون جدوى، وحضرت إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر؛ لتحرر محضر إثبات حالة بالموقف الذي حدث معها وفريق عملها .