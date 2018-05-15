تعرف على أسعار الذهب اليوم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 653 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل اليوم  653 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل  746.47 جنيه للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيهًا.

الأوقية: 1310 دولارًا.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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