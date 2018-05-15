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‏تأييد إدراج 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان" على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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15 مايو الحكم في طعن 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان

مرتضى منصور

ال تي سي

مذابح فلسطين

رفضت  محكمة النقض، الطعن المقدم من 215 متهما فى قضية كتائب حلوان ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وتاييد الإدراج  وذلك علي قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة أدرجت 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان لمدة 3 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي جودة وعضوية المستشارين فؤاد علي ومحمد سعيد ومحمد متولي وسامح عيد ومحمود عبد الرحمن وعصام محمد وبسكرتارية محمد علي وهشام النبوى وهشام فتحي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قررت إدراج المتهمين بنفس القضية بتاريخ 11 يونيو 2016 وتم الطعن علية امام محكمة النقض والتي قضت بالغاء قرار إدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية  ثم تم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.


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