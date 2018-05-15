صورة شقيقة "هنية" تشعل تويتر

15 مايو 2018 - 01:36 م

تداول نشطاء صورة لشقيقة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ، وهي تحمل إطارات فوق رأسها في الاشتباكات والاحتجاجات الدائرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب نقل السفارة الأمريكية إلي القدس.

وقال السياسي الكويتي ناصر الدويلة علي حسابه الشخصي علي تويتر "شقيقة الاخ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس تحمل الإطارات على رأسها للمجاهدين".

وقد أثارت صورة شقيقة هنية ردود فعل متباينة ، حيث غرد حساب خالد حسين صوفانر "والله العظيم واشهد ربي اني خجل وانا اراك يا أختاه مكبل لا أستطيع نصرتك والله فداكم المال والاهل والولد يا خنساوات فلسطين".

وغرد حساب ابراهيم المهدي "ياحزناه وياحسرتاه علي حالي وانا لا أستطيع ان افعل ما يفعله الحرائر".

بينما غرد حساب مبهم "وين صورايخ حماس وعرضها العسكري لجنودها وهم يحملون اسلاح ماشفناهم على الحدود حركات الافلام شبعنا منها لم نراء الى شعب عزل مغرر بهم من حماس".

كما غرد حساب طبيب كيف تظن أن تلك بطولة ..أين سلاح حماس وصواريخه أو كما يسميه البعض سلاح المقاومة لكي يقاتل بها بدلا من ترك الناس يموتون عزل بلا سلاح أمام آلة عسكرية صهيونية ..والله ورب الكعبة هذا ليس من دين الله في شيء .. وهذا ليس جهاد بل انتحار.

وغرد آخر " أخوي ناصر ..اذاق الله حماس وفتح خذلانهم للسوريين واذاقهم مراراة الغدر بإخوانهم ..لا نفرح والعياذ بالله بقتل الفلسطينيين ولكن ليتبين للجميع خيانتهم وعمالتهم لإسرائيل وإيران".