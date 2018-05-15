تظاهرات في جامعة تل أبيب تنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية

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تظاهرات بـ"تل أبيب" ضد تصعيد الجيش في غزة

فلسطين

غزة

الحلفاوى

مغردين

نظّم الطلاب العرب في جامعة تل أبيب، الثلاثاء، وقفة في مدخل الجامعة، احتجاجًا على مجزرة إسرائيل في غزة، والتي استشهد فيه 59 فلسطينيا وأصيب فيها ما يقرب من  آلاف آخرين. 

ورفع الطلاب أعلام سوداء وأخرى فلسطينية، ولافتات كتب على بعضها: "أوقفوا المجزرة في غزة"، و"ثورة واحدة، عودة واحدة، مستقبل واحد".

وأنشد الطلاب أغنية "موطني" (نشيد وطني شهير).

وتواجدت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط الوقفة الاحتجاجية.

وشهدت العديد من القرى والمدن العربية في إسرائيل منذ مساء أمس وقفات احتجاجية على مجزرة إسرائيل في غزة.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل قد دعت إلى إضراب عام الأربعاء احتجاجاً على مجزرة غزة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث استشهد 60 شخصاً وجرح أكثر من 2770 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

ورداً على خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعاء سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل.

كما أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء سفيرها في تل ابيب “حتى إشعار آخر” على خلفية المجزرة الاسرائيلية.


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