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إزالة 56 حالة تعدٍ على أملاك الرى والأوقاف بالقناطر الخيرية

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قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، برئاسة رجب عبد الرازق رئيس المدينة بالإشراف على تنفيذ عدد من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقريتى أبو الغيط وباسوس وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وأجهزة حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تمت إزالة 56 حالة تعدٍ على أراضى الأوقاف والرى والزراعة.

وقد أكد المحافظ استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تمامًا على كل التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين.






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