الأمطار تهدد المارد الأحمر في كمبالا سيتي

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تساقطت الأمطار صباح اليوم الثلاثاء على ملاعب كمبالا سيتي عاصمة أوغندا وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الأهلي وكمبالا سيتى، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ما أدى إلى الارتباك في صفوف القلعة الحمراء وبدأ الجهاز الفنى اتخاذ احتياطاته في هذا الشأن.

وكانت الأمطار قد هطلت أمس أيضًا فى وقت متأخر من الليل قبل أن تسقط صباح اليوم.

ويصل الأهلي ملعب مانديلا الوطنى بالعاصمة الأوغندية كمبالا قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة بطل أوغندا.


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