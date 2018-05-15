أول تعليق من البرادعى على أحداث اليوم الأسود بـ"فلسطين"

15 مايو 2018 - 01:26 م

واصل الدكتور محمد البرادعي، نائب ريس الجمهورية الأسبق، هجومه على العرب، قائلًا: "يعيشوا غياب الإرادة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "حتى فى أضعف وأسوأ حالاتنا كعرب فإن مشكلتنا الأولى فى التعامل مع كل قضايانا المصيرية هى غياب الإرادة وليس غياب القدرة"!.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي حيث قال إبراهيم علي: "لن تقوم قائمة للدول العربية ولن تظهر إرادة الشعوب العربية ولن تكون هناك قدرة على تحقيق إرادة الشعوب، إلا بالتخلص من كل حاكم غير عادل، فإرادتهم هي البقاء في الحكم والسلطة فقط وبأي ثمن حتى لو كانت على قتل الشعوب وسحق إرادتهم".

فيما طالبه آخر بتقطيع جواز السفر الأمريكي الخاص به قائلًا: "نفسي أشوفلك موقف إيجابي زي كل تغريداتك الإيجابية لأني بحبك ومقتنع بيك! بس أنت رمز يعني ممكن بسهولة تمسك جواز سفرك الأمريكي وتقطعه لايف وتخلي العالم يعرف إن سياسة ترامب تقوم على الحرق والدم".