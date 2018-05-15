» تعليق ناري لـ"أديب" على مفاوضات سد النهضة

15 مايو 2018 - 04:08 ص

قال الإعلامي عمرو أديب إن موقف مصر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي «حاسم وحازم».



وأضاف، في برنامجه «كل يوم»، مساء الاثنين، أن الاجتماع التساعي المقرر، الثلاثاء، سيكون «صعبًا».



وأوضح أن الاجتماع يشمل وزراء الري والخارجية ومديري المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا.

