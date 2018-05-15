الأزهر يجهز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لغزة

15 مايو 2018 - 12:25 ص

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الإثنين، تجهيز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لقطاع غزة، على خلفية المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع.



وقال الأزهر، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "الطيب وجه بتجهيز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لقطاع غزة، من خلال بيت الزكاة والصدقات وإدارة القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر".



وقال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، في تصريحات صحفية لبوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، أنه" تم تسخير كافة إمكانات الأزهر لإنقاذ الفلسطنيين، ودعم صمودهم".



وأوضح أنه "بدأ على الفور تجهيز القافلة، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإغاثة إخواننا الذين يقتلون على أيدي الصهاينة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".



وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأزهر، عن أسفه للتشتت العربي والإسلامي الذي شجع الدول على الإعلان عن نقل سفاراتها إلى القدس، وتحدي مشاعر المسلمين عبر العالم.



وكان الأزهر أعلن 2018 عامًا للقدس، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بنقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل.



ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.



وأسفرت التظاهرات عن ارتقاء 55 شهيدا، فيما جرح أكثر من 2771 آخرين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.



ويأتي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.

