الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ أول أيام رمضان

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة حارة تشهدها البلاد أول أيام رمضان وحتى يوم الثلاثاء.
وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء بعد المقبل.
وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة على القاهرة منذ الخميس المقبل وحتى الثلاثاء تتراوح مابين 37-40 درجة مئوية.

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