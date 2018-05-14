إعلان الحداد في تركيا تضامنًا مع الفلسطينيين

14 مايو 2018 - 10:50 م

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدادًا وطنيًا في تركيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدًا الثلاثاء من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وقال في كلمة بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين بخصوص المجزرة الاسرائيلية على حدود قطاع غزة، "أعلنا حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام تبدأ غدًا في البلاد من أجل التضامن مع إخوتنا الفلسطينيين".



وأكد أردوغان عزم تركيا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، مشيرًا إلى تنظيم لقاء جماهيري ضخم ضد الظلم يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.



ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ستنظم حملات لجمع مساعدات للفلسطينيين في الدول الأعضاء خلال شهر رمضان المبارك.



ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة. وأسفرت التظاهرات عن سقوط 55 شهيدا، فيما جرح أكثر من 2771 آخرين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.

